Mareggiate lungo le coste esposte. Pertanto dalle ore 03:00 del 21 aprile, e per le successive 24-30 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia.

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle prime ore di domani, giovedì 21 aprile 2022, e per le successive 24-30 ore, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali in estensione sulla Puglia, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri con mareggiate lungo le coste esposte. Lo rende noto laDalle ore 03:00 di domani, giovedì 21 aprile 2022, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti: forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte in particolare sui settori costieri.