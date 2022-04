Vladimir Luxuria madrina della prima edizione di Lucera in Fiore

Luxuria passeggerà per le vie del centro, osservando di persona piante e fiori sistemati per strada o nelle vetrine dei negozi, sui davanzali delle finestre o sui terrazzi.



“Siamo molto contenti che Vladimir Luxuria abbia accettato con grande entusiasmo di essere la madrina del nostro contest floreale – dichiara Dario Gagliardi, ideatore del concorso – perché ha colto il senso di ciò che stiamo promuovendo: un’iniziativa che coinvolge tutti i cittadini e cerca di spronarli ad attivarsi singolarmente per abbellire la propria città. E ci fa piacere che nel Capoluogo sia nato ‘Foggia in fiore’, città natale di Luxuria, anzi ci auguriamo che altri Comuni della Capitanata imitino quanto stiamo facendo e coinvolgano le proprie comunità”.



In palio, per il primo classificato, c’è un buono spesa di mille euro e altri due premi importanti per il secondo e il terzo che saranno resi noti a breve.

LUCERA (FG) - Vladimir Luxuria è la madrina della prima edizione di Lucera in Fiore. Il 21 maggio la conduttrice, opinionista ed ex deputato della Repubblica sarà a Lucera per ammirare gli addobbi floreali che partecipano al concorso e rendono la città più bella.