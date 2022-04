Zelensky: "E' iniziata la battaglia per il Donbass"

(via Zelensky Instagram)

KIEV - La Russia ha iniziato la sua attesa azione militare su larga scala per impadronirsi dell’Est dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucrainodurante un discorso video tenuto nella tarda notte di ieri.“Ora possiamo già affermare che le truppe russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass, per la quale si stavano preparando da tempo… una parte significativa dell’intero esercito russo è ora concentrata su questa offensiva”, ha sostenuto il presidente ucraino.“Non importa quanti soldati vengono portati lì, ci difenderemo. Combatteremo. Non rinunceremo a nulla di ucraino”, ha continuato Zelensky.