Aereo da ricognizione russo nei cieli svedesi

Le forze armate svedesi riferiscono di aver intercettato il velivolo e di averlo registrato e fotografato





Per un breve periodo, ha violato lo spazio aereo svedese e poi ha lasciato l'area.

KIEV - Il vicecomandante del battaglione Azov fa sapere che venti persone ferite durante i bombardamenti hanno lasciato l'impianto. Nell'acciaieria, intanto, si scava tra le macerie in cerca di superstiti.Il comando operativo dell'esercito ucraino nel sud del Paese ha dichiarato su Telegram che la pista dell'aeroporto di Odessa è stata danneggiata. Le esplosioni sono state udite subito dopo che le sirene dei raid aerei hanno suonato in tutta la città.Intanto un aereo da ricognizione militare russo ha violato lo spazio aereo svedese. A riferirlo le forze armate di Stoccolma secondo cui la violazione è avvenuta a sud di Blekinge, sul Mar Baltico. L'aereo si trovava a est delle isole Bornholm, in Danimarca, e poi ha volato verso il territorio svedese.