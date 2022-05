Grande successo del concerto per l’evento di chiusura della Mostra di Anna Maria Di Terlizzi alla Pinacoteca Metropolitana

- In occasione dell’evento di chiusura della mostra personale dell’artista Anna Maria Di Terlizzi “Orme di anime inquiete”, tenutasi nella prestigiosa cornice della Pinacoteca Metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto”, si è svolto alla presenza di un numeroso pubblico, il Concerto per flauto (Rossana Quarato) e pianoforte (Kristina Papieva), destando molto successo.“Orme di anime inquiete”, è un’installazione polimaterica articolata da molteplici volumi, realizzata da Anna Maria Di Terlizzi, nota artista barese di respiro internazionale, vincitrice di numerosi premi con all’attivo oltre 120 mostre tra personali e collettive, in spazi espositivi altamente qualificati sia in Italia che all’estero. Le opere in esposizione sono caratterizzate da una forte valenza socio-antropologica: nove figure plastiche “Donne con burqa” in forex dalle tinte forti (come si vede nella foto), a grandezza naturale, rappresentano l’attuale universo femminile medio-orientale tormentato, ma anche tutte le donne vittime di violenza fisica e psicologica. In occasione dell’inaugurazione è stata eseguita una breve performance di danza delle allieve Francesca De Bartolo e Adriana De Marzo della Scuola Free Dance Academy di Sara Bucci.Per l’evento di chiusura si sono esibite Rossana Quarato (Flauto) e Kristina Papieva (pianoforte), che hanno allietato il pubblico con musiche di Gabriel Fauré, Johannes Brahms, Franz Schubert, Johann Sebastian Bach, Francis Poulenc, Arthur Honegger e Nino Rota, riscuotendo un notevole successo e gradimento del pubblico.