Al via 'CassanoScienza', il festival degli studenti

CASSANO DELLE MURGE (BA) - Continua “CassanoScienza” il primo festival scientifico italiano di divulgazione gestito dagli studenti, che dal 2 all’8 maggio 2022 trasformerà il liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, in un’agorà del sapere.Questa ottava edizione dedicata a sostenibilità e creatività, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra i migliori progetti di diffusione della cultura scientifica (D.D.1662/2020 - PANN20_00102) vede come capofila l’IISS Da Vinci, l’agenzia di divulgazione scientifica “Multiversi aps” e il Comune di Cassano delle Murge, arricchendosi della collaborazione di numerose altre realtà del territorio e nazionali (Fondazione Umberto Veronesi, AIRC, INFN di Bari, la rete StartNet Network, Club Unesco, Lions, Presidi del Libro), oltre che del Comune di Acquaviva delle Fonti.Venerdì 6 maggio la giornata si apre con Matteo Gaspari, laureato in astrofisica e cosmologia, fumettista, che parlerà de “La scienza nel fumetto” (ore 09:00); le classi IIA e IIC del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” presenteranno il loro progetto sulla scienza a fumetti: “Science in ballons” (ore 11:00); si continua con Alessandra Castegna, professoressa di Biochimica clinica presso l’Università degli Studi di Bari, che terrà una conferenza dal titolo come “Combattere il tumore insegnando la buona educazione al sistema immunitario” (ore 16:00). Si chiude in “bellezza” con uno dei più seguiti divulgatori scientifici sui social Beatrice Mautino, biotecnologa con dottorato di ricerca in Neuroscienze e un master in comunicazione della scienza che parlerà di trucchi, inganni e bugie sui cosmetici (ore 18:00).Sabato 7 maggio si comincia con Davide Serini ex studente del liceo, ora ricercatore scientifico nell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che terrà la conferenza “Esplorando l’universo” (ore 09:00) e poi Danilo Vona, ricercatore di Scienze chimiche e molecolari presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari Aldo Moro, parlerà de “La biologia per produrre nuovi materiali” (ore 11:00).Nel pomeriggio, il festival va fuori dalla scuola: a partire dalle ore 18:00 inizia la fiera della scienza, che trasforma la piazza Aldo Moro di Cassano in un laboratorio all’aria aperta, dove si potrà assistere ad esperimenti ed esperienze scientifiche. L’intera cittadinanza sarà chiamata ad interagire nelle varie dimostrazioni per vivere l’esperienza in prima persona. Sempre sabato, alle 20:00, si terrà, in piazza Aldo Moro, la premiazione dei vincitori del concorso “Scienza in azione Liliana Pietroforte” e, a seguire, l’esibizione della band d’Istituto, a cura di studenti e docenti.Infine, domenica 8 maggio, la manifestazione si sposta ad Acquaviva delle Fonti a Palazzo De Mari (sala anagrafe) con l’ultimo incontro “Le meraviglie”, a cura di Ilaria Tontardini dell’associazione Hamelin (ore 16:30). A seguire, dibattito con Rocco Saldutti, presidente de “Il circolo del grillo parlante”, Raffaele Fiantanese, docente del liceo e Francesca Mastrogiacomo. A partire dalle ore 18:00, si terranno letture a voce alta nella biblioteca comunale di Acquaviva.Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero (per alcuni è necessaria la prenotazione).