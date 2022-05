Con Lecce Streets For Kids giochi e girotondi 'Stop alle auto: aria pulita e spazi sicuri'

LECCE - Liberare le scuole dalla morsa delle auto e dell’inquinamento, restituendo ai bambini e ai ragazzi spazi pubblici per ritrovarsi in sicurezza ed esprimere liberamente la propria socialità: è la richiesta di Streets For Kids, che venerdì 6 maggio vedrà gioiosamente scendere in piazza studenti, insegnanti e genitori in tutta Europa per rivendicare l’istituzione di strade scolastiche.L’iniziativa promossa dalla rete di oltre 60 associazioni europee che fa riferimento alla Campagna Clean Cities “Streets for kids” sarà l’occasione per lanciare un appello al Comune di Lecce per chiudere progressivamente al traffico le strade nelle immediate vicinanze delle scuole nella nostra città negli orari di ingresso e uscita.A Lecce, per iniziativa del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala, con l’adesione della Scuola Secondaria di primo grado “Ascanio Grandi”, si inscenerà un’iniziativa nelle strade prospicienti la scuola, dalle 9 alle 10, con giochi e performance che culmineranno in un festoso girotondo. Il sindaco della città è invitato a partecipare all’evento nel corso del quale gli sarà consegnato il manifesto delle richieste per l’istituzione delle strade scolastiche davanti a tutte le scuole della città entro il 2030.A Lecce ha aderito alla campagna anche l’associazione Rione Santa Rosa Aps con un’iniziativa programmata in collaborazione con la Scuola Secondaria di primo grado “Antonio Galateo” a Santa Rosa. Anche qui, tra giochi in strada e happening, i ragazzi e i loro genitori chiederanno la chiusura al traffico della strada davanti alla scuola, in una iniziativa programmata nelle strade prospicienti la scuola, dalle 9 alle 10.L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Lecce, si svolge nel quadro della campagna Clean Cities, una coalizione europea di Ong e gruppi di base che mira a incoraggiare le città a passare alla mobilità a emissioni zero entro il 2030. La campagna sostiene la mobilità attiva, condivisa ed elettrica per un futuro urbano più vivibile e sostenibile, che richiede anche un graduale divieto di circolazione dei veicoli inquinanti dalle città entro un decennio.Con l’iniziativa del 6 maggio, parte di una campagna che è appena agli inizi, chiediamo all’amministrazione comunale di impegnarsi per raggiungere numeri europei: se Parigi ha già 150 strade scolastiche e si è recentemente impegnata a raggiungerne 300 nei prossimi due anni, Lecce può arrivare ad almeno 15 strade scolastiche nei prossimi due anni.Sono parte attiva di LeccePedala le seguenti sigle:Fiab Lecce Cicloamici, Adoc Lecce, Circolo Tandem, CPK Lecce, Città Fertile, Vulcanicamente, Civica, Salento Bici Tour, Fucina Salentina, WWF Salento, www.salento.bike, Veloservice, Cicli Minimi, Ciclofficina Onza Onza, Fridays for future, APS Rione Santa RosaSostengono l’attività di LeccePedala:Decathlon Surbo, Simtur, Forum Ambiente e Salute, Nasca Teatri di Terra, Prossima Lecce, Glocal, I slow You, MO.Bici, Salento E-Cycling, Slow Active Tours, ControPedale, Sud est climb, Zemove, Alberto Guido & figli, Amici di Enrico, Ciclopica, Cirknos, Comitato Verde Santa Rosa.