SANTERAMO IN COLLE (BA) - Domenica 15 Maggio 2022 alle 10:00, Autismo Insieme OdV inaugura la struttura “Adesso Con Noi” in via Pietro Sette 1 a Santeramo in Colle.“Adesso Con Noi” è un luogo per le famiglie e le associazioni partner che nel territorio si occupano di benessere, intervento sul disagio, sulla disabilità e sull’autismo, per promuovere e realizzare una presa in carico globale della persona e delle famiglie.La struttura è uno spazio accogliente in cui la persona può essere inserita rispettando le necessità imposte dal suo specifico quadro e svolgendo percorsi educativi calibrati sull’incapacità di interagire socialmente, sui disturbi della comunicazione e sulla difficoltà di codifica degli stimoli sensoriali.L’obiettivo fondamentale è sviluppare un progetto riabilitativo globale volto all’autonomia personale, comunicativa e cognitiva degli utenti, di età compresa tra i primi anni di vita e l’età adolescenziale, evitando la dispersione e la disomogeneità degli interventi e ponendo le basi per un inserimento “maturo” nella società durante l’età adulta.Per realizzare percorsi di cura personalizzati per ogni bambino e ogni situazione familiare è essenziale attivare e mantenere interventi di rete e, in questo senso, il Programma si pone al centro dell’integrazione delle diverse realtà socio-sanitarie interessate.Il Centro può diventare una risposta ai bisogni legati allo stato di disabilità psico-fisica di persone e famiglie, private della propria rappresentatività sociale, mediante l’attivazione di percorsi rieducativi e di socializzazione che rappresentano, a nostro avviso, un passo fondamentale verso la piena rappresentazione sociale del sé. Al centro dei nuovi percorsi poniamo i bisogni della famiglia, attraverso consulenze, colloqui di sostegno, incontri di formazione-informazione e parent training – dichiara Vito Mario Solazzo, presidente Autismo Insieme OdV.“Adesso Con Noi” è un luogo di coordinamento e interscambio fra le diverse parti coinvolte, inclusi i servizi territoriali di ASL e Comune.Mediante l’integrazione delle competenze e il lavoro attivo di rete fra Istituzioni e Terzo settore, in un piano integrato orientato alla persona, si punta a raggiungere i seguenti obiettivi: - fornire supporto e assistenza mediante gli sportelli specialistici; - promuovere iniziative di sensibilizzazione e cultura del sostengo anche in forma mutualistica e del volontariato; - diventare risorsa per le realtà pubbliche.