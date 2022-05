Balneari, Turco (M5S): "Soddisfatti per intesa"

ROMA – “Grazie al grande lavoro profuso dal MoVimento 5 Stelle, è stato finalmente raggiunto l’accordo su cui stavamo lavorando da mesi in materia di concessioni balneari. Nel vertice di maggioranza, infatti, il Governo è giunto ad una soluzione di equilibro. Il M5S ha sostenuto sin dall’inizio un compromesso che rappresentasse un punto d’incontro fra gli interessi di imprese, lavoratori, utenti e Stato. Così, al termine di questi mesi di discussione, siamo riusciti a garantire gare pubbliche entro dicembre 2023, salvo ragioni adeguatamente motivate e oggettive che impediscano il differimento entro e non oltre dicembre 2024. Importante, ai fini della trasparenza amministrativa, è l‘inserimento dell’informativa alle Camere che abbiamo richiesto, sull’esito delle procedure selettive non completate a dicembre 2023, e sulle ragioni che ne hanno eventualmente impedito la conclusione. Il grande risultato ottenuto sta, soprattutto, nell’esclusione dal regime delle concessioni balneari e quindi dall’applicazione della direttiva Bolkestein, per la cantieristica navale, ma anche per i settori importanti e strategici come la mitilicoltura e la maricoltura. Sulla nautica da diporto, sui punti di ormeggio e sulle aree prospicenti agli alberghi e ai camping, ci attendiamo, così come abbiamo richiesto, una specifica disciplina nei decreti attuativi. Infine, è da sottolineare il riconoscimento dell’equo indennizzo a carico del subentrante. Siamo riusciti anche a includere nel progetto di riforma le tutele premiali a favore delle microimprese, soprattutto a carattere familiare, nonché delle società sportive e del terzo settore. Siamo convinti che con questo nuovo quadro normativo potremo creare le condizioni per una stagione di crescita di tutto il comparto”. Lo afferma in un comunicato stampa il Sen., Vicepresidente del M5S.