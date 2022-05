Bari, al Circolo Unione 'Nel segno dell’Umanità'

BARI - ‘Nel segno dell’umanità custodire l’ambiente, tutelare la salute, promuovere l’equità, proteggere la vita’ è il tema dell’incontro in programma il prossimo 3 giugno alle 17 nel salone delle Muse del Circolo Unione di Bari, in via Alberto Sordi, 7.Il Simposio è organizzato dall’Associazione Crocerossine d’Italia onlus sezione di Bari in collaborazione con l’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI ) e la Federazione Europea Medici Cattolici (Feamc). È patrocinato dal Comune di Bari, l’Universita ‘ di Bari, Enti e Associazioni quali , tra gli altri , il Cif provinciale e la LILT comunale.Dopo i saluti istituzionali di Giacomo Tomasicchio, presidente Circolo Unione, Stefano Bronzini, Rettore Uniba, Antonio Decaro , sindaco di Bari e Franco Lavalle , delegato FNOMCeO , la Vice presidente nazionale dell’associazione Crocerossine d’Italia, Santa Fizzarotti Selvaggi, introdurrà il tema dell’incontro.Seguirà la Lectio magistralis di SE Rev. ma monsignor Giuseppe Satriano, Arcivescovo metropolita di Bari/Bitonto. Interverranno Vincenzo De Filippis , presidente FEAMC, Filippo Maria Boscia, presidente AMCI , Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo, Francesco Cavallo del Centro studi Rosario Livatino, Francesco Tarantini, presidente Parco nazionale dell’Alta Murgia.La conduzione e moderazione dell’incontro sarà affidata al caporedattore Tg3 Rai Puglia, Giancarlo Fiume.Interventi musicali a cura della prof. ssa Adriana De Serio e del maestro Francesco Schirò.Bari, 3 giugno alle 17Circolo Unione - salone delle Musevia Alberto Sordi, 7