Bari: Nicola - Cozze, kebab & Coca Cola di Antonio Palumbo torna in sala il 6 maggio

BARI - San Nicola torna a casa. In occasione della tre giorni dedicata al santo patrono della città di Bari, il docufilm Nicola – Cozze, kebab & Coca Cola di Antonio Palumbo ritorna in sala a Bari al Multicinema Galleria il 6 maggio alle 20.45 (il regista sarà presente in sala). Un’altra occasione per vedere l’avventuroso coloratissimo road movie sulle orme del mito di San Nicola, un mockumentary prodotto dalla Oz Film di Francesco Lopez, con il contributo di Apulia Film Commission in collaborazione con Octopost, che negli ultimi mesi ha proseguito il suo giro d’Italia con proiezioni a Milano, Roma e in altre città italiane (qui info e materiali nicolacozzekebabecocacola).

Al centro della scena c’è il santo di tutti, icona inclusiva e cosmopolita, amata dai vicoli di Bari Vecchia agli Stati Uniti dove è meglio conosciuto come Santa Claus, cioè Babbo Natale, passando per Turchia, Belgio, Olanda, Francia, Russia, i paesi toccati dal viaggio di Antonio Palumbo, scandito dalle musiche travolgenti di Ivan Iusco che, tra sacro e profano, guida lo spettatore alla scoperta del culto del vescovo di Myra, patrono della città di Bari e celebrato in tutto il mondo nei modi più disparati.

Religiosità e tradizioni popolari, riti pagani e celebrazioni, pop culture e consumismo: tutto questo si fonde e confonde nella figura di San Nicola, indagata e analizzata, sempre con grande ironia, anche attraverso voci autorevoli come quella del padre domenicano Gerardo Cioffari, direttore del Centro Studi Nicolaiani della Basilica e di testimoni celebri del culto nicolaiano, come il sindaco di Bari, Antonio Decaro e lo scrittore Nicola Lagioia.