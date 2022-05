Basket, Happy Casa Brindisi: confermato il direttore sportivo Simone Giofrè

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ Happy Casa Brindisi in A/1 di basket maschile è stato confermato il direttore sportivo Simone Giofrè. Si è iniziata a programmare la prossima stagione. Giofrè ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Presto Giofrè il tecnico Frank Vitucci e il presidente Nando Marino si incontreranno per i primi obiettivi da centrare sul mercato dopo aver raggiunto la salvezza.

Certamente l’aver concluso la stagione in anticipo anche se i pugliesi non si sono qualificati per i play off scudetto, può essere un vantaggio per fare bene da Settembre 2022 in poi. Nella prossima stagione l’ Happy Casa Brindisi oltre a salvarsi, cercherà di qualificarsi per gli spareggi fondamentali per ritagliarsi un ruolo importante in A/1.