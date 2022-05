(via Internazionali BNL d’Italia)

Il serbo Novak Djokovic vince gli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Supera in finale 6-0 7-6 il greco Stefanos Tsitsipas. Per Djokovic è il sesto successo nella sua carriera di tennista al Foro Italico. Per il serbo primo titolo del 2022. Djokovic è efficace col rovescio e i passanti incrociati.

Il suo servizio è imprendibile per Tsitsipas. Tra le donne vince la polacca Iga Swiatek. Prevale in finale 6-2 6-2 con la tunisina Ons Jabeur. Per la polacca quinto titolo nel 2022 dopo aver trionfato a Doha, Indian Wells Miami e Stoccarda. Nuovo successo a Roma per la Swiatek dopo quello del 2021. La ventenne di Varsavia fa la differenza in positivo con i top spin e i colpi da fondo campo.