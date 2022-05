(via Happy Casa Brindisi fb)

Nella trentesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi giocherà oggi alle 20, 45 al “Pala Pentassuglia” col Tortona. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa. I piemontesi cercheranno la vittoria per festeggiare la qualificazione ai play off scudetto. La squadra brindisina dovrà ottenere un successo per chiudere bene il torneo dopo avere raggiunto la salvezza.Il tecnico dell’ Happy Casa Frank Vitucci potrà contare su Alessandro Gentile Alessandro Zanelli, Riccardo Visconti Raphael Gaspardo, Lucio Redivo Maxime De Zeeuw, Wes Clark Mattia Udom e Nick Perkins. L’allenatore del Tortona Marco Ramondino potrà utilizzare Chris Wright Jalen Cannon, Riccardo Tavernelli Elvar Fridriksson, Ariel Filloy Bruno Mascolo, Luca Severini Jamarr Sanders, Mike Daum e Tayler Cain.