Nel secondo tempo al 6’ Bubas dell’Andria non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 41’ Benvenga dei biancazzurri va vicino al pareggio. La gara di ritorno si giocherà Sabato 14 Maggio alle 17,30 al “Degli Ulivi”. L’Andria dovrà vincere per riuscire a raggiungere la salvezza. Alla Paganese basterà un pareggio per rimanere in Serie C.

Nell’andata dei Play Out del Girone C di Serie C l’Andria perde 1-0 al “Torre” con la Paganese. Nel primo tempo al 10’ Monterisi dei pugliesi non concretizza una buona occasione. Al 35’ i campani passano in vantaggio con Cretella con una conclusione al volo.