Biden commemora le 21 vittime di Uvalde

(lev radin/Shutterstock)





Biden, dopo aver posto un mazzo di rose bianche davanti le foto delle vittime, ha abbracciato la preside della scuola in cui si è svolta la tragedia, rispondendo alle richieste di far qualcosa per limitare la liberalizzazione delle armi.





Nel frattempo nel Congresso americano, democratici e progressisti stanno cercando di trovare un punto di contatto per evitare che tali episodi possano ripetersi. Tra le ipotesi è l'introduzione del “Red Flag Law”, già in vigore in Florida, che permette alla polizia e alle famiglie di togliere temporaneamente le armi ad un individuo se considerato pericoloso per sé o per la comunità.

Un commosso presidente americano Joe Biden accompagnato dalla First Lady, accolti da calorosi applausi, si sono recati a Uvalde, cittadina del Texas salita tragicamente alla ribalta per la strage al Robb Elementary School che ha causato 21 vittime tra piccoli alunni e maestre.