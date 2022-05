Louvre: un visitatore lancia torta contro la Gioconda

- L'opera di Leonardo Da Vinci è stata colpita da una torta lanciata da un visitatore all'interno del museo francese. Secondo le prime informazioni, il gesto avrebbe uno scopo dimostrativo per sensibilizzare la comunità internazionale contro i danni all'ambiente. Il quadro non è stato danneggiato in quanto protetto da un vetro. L'uomo, mentre veniva portato fuori dal museo dagli uomini della sicurezza, ha inneggiato slogan per la "sicurezza del pianeta".