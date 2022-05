Blanco, la gentilezza d'animo che si riflette nei suoi testi

La sua voce ha ammaliato il pubblico di tutta Italia, quando in coppia con Mahmood ha portato sul palco dell'Eurovision la hit 'Brividi'. Preludio di un'estate da incorniciare per Blanco - all'anagrafe Riccardo Fabbriconi - che ha saputo ritagliarsi uno spazio nel cuore degli italiani anche per quella gentilezza d'animo che si riflette nei suoi testi - e che sta portando in giro per l'Italia con il suo BLU CELESTE TOUR, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners.

Il palco è la sua casa, il suo mondo, il suo rifugio, un momento intimo che condivide con il pubblico e con il suo inseparabile amico e produttore, Michelangelo. Dietro ai suoi grandi successi c'è anche il suo zampino.

Ventiquattro tappe, che dal 19 maggio al 17 settembre toccheranno tante città da nord al sud del Belpaese. La prossima tappa è a Napoli. E a dimostrare l'amore che il pubblico ha per una delle voci emergenti più cristalline della scena musicale italiana, ci sono i numeri: quasi tutte le tappe già sold-out, tra cui anche quella pugliese, in programma il 4 agosto al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce).

Un successo per l'artista bresciano, che si basa anche sull'incapacità di 'ingabbiarlo' in un genere: un equilibrio instabile fra beat trap ed esuberanza punk, che fanno di Blanco un'artista multiforme, dove traspare un’emotività intensa che si esprime nel contrasto fra liriche inquiete e melodie accattivanti. Una dissonanza che si riflette anche sulla scenografia realizzata in occasione del tour.

L'ennesimo tassello di un 2022 che di fatto ha segnato una svolta nella carriera di Blanco: a partire dai primi passi mossi su un palco importante come quello dell'Ariston. Dove da outsider è riuscito a imporsi e farsi amare con la sua vocalità, vincendo con un duetto da 'Brividi' la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Un brano che, a tre mesi dal termine della kermesse, continua a essere amato dal pubblico e dalle radio, tanto da guadagnarsi il record assoluto in termini di ascolti sulle piattaforme di streaming e visualizzazioni per il videoclip.

E mentre fioccano le richieste per l'organizzazione di data aggiuntive per il tour BLU CELESTE, ricordiamo che i biglietti sono ancora disponibili online e nei punti vendita che aderiscono al circuito Ticketone.





Blanco vi aspetta in tour:

Giovedì 19 MAGGIO 2022 - NAPOLI, CASA DELLA MUSICA SOLD OUT

Domenica 22 MAGGIO 2022 - BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Lunedì 23 MAGGIO 2022 - BOLOGNA, ESTRAGON SOLD OUT

Venerdì 27 MAGGIO 2022 - BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 28 MAGGIO 2022 - BRESCIA, GRAN TEATRO MORATO SOLD OUT

Sabato 18 GIUGNO 2022 - LOCARNO, CONNECTION FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 24 GIUGNO 2022 - GENOVA, GOA BOA_THE NEXT DAY SOLD OUT

Sabato 2 LUGLIO 2022 - PAESTUM (SA), MaCo FESTIVAL

Venerdì 8 LUGLIO 2022 - FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL NUOVA DATA

Sabato 9 LUGLIO 2022 - ALBA (CN), COLLISIONI FESTIVAL SOLD OUT

Venerdì 15 LUGLIO 2022 - UDINE, VILLA MANIN NUOVA DATA

Domenica 17 LUGLIO 2022 - L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL SOLD OUT

Giovedì 21 LUGLIO 2022 - LUCCA SUMMER FESTIVAL - MURA DEL CASTELLO

Sabato 23 LUGLIO 2022 - SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST SOLD OUT

Mercoledì 27 LUGLIO 2022 - ROMA, ROCK IN ROMA RADDOPPIO DATA

Giovedì 28 LUGLIO 2022 - ROMA, ROCK IN ROMA SOLD OUT

Sabato 30 LUGLIO 2022 - CATANIA, VILLA BELLINI SOLD OUT

Domenica 31 LUGLIO 2022 - CATANIA, VILLA BELLINI RADDOPPIO DATA

Mercoledì 3 AGOSTO 2022 - MATERA, SONIC PARK MATERA SOLD OUT

Giovedì 4 AGOSTO 2022 - GALLIPOLI (LE), PARCO GONDAR SOLD OUT

Sabato 6 AGOSTO 2022 - CATTOLICA (RN), ARENA DELLA REGINA SOLD OUT

Venerdì 12 AGOSTO 2022 - OLBIA, RED VALLEY FESTIVAL

Venerdì 16 SETTEMBRE 2022 - MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO RADDOPPIO DATA

Sabato 17 SETTEMBRE 2022 - MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO SOLD OUT