Eurovision, Presidente Soldi: "Rai orgogliosa di show grandioso con impronta creativa forte"

TORINO - “Eurovision Song Contest 2022 è riuscito a cogliere appieno lo spirito del momento e i risultati di ascolto - di tutte le serate e della finale in particolare - lo mostrano con chiarezza. Sono stati soprattutto i giovani a seguire con passione la gara, in tv , in radio, in streaming, sui social e a decretare, con il televoto, la vittoria dell’Ucraina: una scelta che, insieme all’apprezzamento per la canzone in gara, rispecchia anche la volontà di pace dei popoli d’Europa.

La Rai è orgogliosa di aver realizzato, insieme all’ EBU, unione dei media europei di servizio pubblico, uno show tecnicamente grandioso, con un’impronta creativa forte. Il lavoro è stato organizzato in squadre di professionisti miste, composte da tecnici Rai e da colleghi internazionali: una collaborazione che ha funzionato perfettamente e ha portato reciproco arricchimento professionale e umano – un motivo, per Rai, di particolare soddisfazione. Questa esperienza conferma che la nostra azienda è un attore di primo piano nella scena internazionale della produzione dei media”. Così la Presidente Rai, Marinella Soldi commenta il grande successo dell’Eurovision Song Contest 2022.