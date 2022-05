Cadavere per strada nel Milanese: sul corpo botte e segni di torture

MILANO - Il cadavere di un giovane ancora non identificato è stato trovato all'alba a Vanzaghello, lungo la statale per Malpensa. Il giovane presentava bruciature di sigarette, ecchimosi e aveva entrambe le gambe fratturate.Ancora pochissimi i dettagli che filtrano dagli investigatori. Resta da capire se si sia trattato di un omicidio - e per ora sembra questa la pista più verosimile - o di un incidente. Ad ora l'ipotesi è che l'uomo sia stato picchiato fino alla morte e poi gettato lì in strada dagli assassini.