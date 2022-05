Secondo le prime informazioni, era impegnato in alcuni lavori di manutenzione. Non sono note al momento le generalità dell'anziano, dall'apparente età di circa 70 anni, e si lavora per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

