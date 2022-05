Play Off, Serie C: il Monopoli vola al secondo turno della fase nazionale, il Foggia eliminato

Nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Monopoli si qualifica per il secondo turno e il Foggia è eliminato. I biancoverdi pugliesi vincono 3-0 al “Manuzzi” col Cesena. Nel primo tempo al 12’ il Monopoli passa in vantaggio. Gonnelli devia nella sua porta su un cross di Mercadante. Nel secondo tempo al 21’ raddoppia Mercadante su rigore concesso per un fallo del portiere Nardi su Borrelli. Al 97’ Mercadante realizza la terza rete su rigore dato per un fallo di Steffè su Guiebre. Nell’andata il Cesena aveva vinto 2-1 al “Veneziani”.

Il Foggia perde 2-1 in trasferta con l’Entella. Nel primo tempo all’8’ i liguri passano in vantaggio con Rada con una conclusione di sinistro da venticinque metri. Nel secondo tempo al 7’ i dauni pareggiano con Petermann con un tocco al volo. Al 27’ Capello realizza la rete decisiva per il successo dell’Entella con una girata di destro. Nell’andata il Foggia aveva vinto 1-0 allo “Zaccheria”. Nei prossimi giorni si svolgerà il sorteggio che deciderà la squadra che il Monopoli dovrà affrontare in due partite nel secondo turno. La gara di andata si disputerà Martedì 17 Maggio. L’ incontro di ritorno si giocherà Sabato 21 Maggio.