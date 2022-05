Calcio: la Juventus Women vince 2-1 fuori casa col Milan

Nel secondo tempo al 6’ raddoppia la danese Sofie Pedersen con un tocco al volo. Al 92’ il Milan Women segna con l’americana Celeste Boureille di testa su cross dell’altra danese Sara Andersen. Vittoria meritata per le bianconere. La Juventus Femminile conclude il torneo al primo posto con 59 punti. La squadra allenata dall’australiano Joe Montemurro cercherà nella prossima stagione di vincere il sesto scudetto consecutivo.

Nella ventiduesima e ultima giornata di Serie A di calcio Femminile la Juventus vince 2-1 fuori casa col Milan. Nel primo tempo al 30’ le bianconere passano in vantaggio con l’inglese Annahita Zamanian con una conclusione di destro. Al 39’ Martina Piemonte del Milan di testa non riesce a schiacciare in porta.