Capaci, 23 maggio '92: la Puglia perse gli agenti Dicillo e Montinaro

Oltre a Giovanni Falcone e la sua consorte (morti in ospedale nella tarda serata del 23 maggio), morirono anche gli agenti della scorta Antonio Montinaro (nato a Calimera in provincia di Lecce) e Rocco Dicillo, nato a Triggiano in provincia di Bari. Entrambe pugliesi, e in forza alla Polizia di Stato, perirono con il collega-poliziotto Vito Schifani (originario di Palermo), a bordo della Fiat Croma Azzurra. Vi furono 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capruzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza.





La strage di Capaci, così definita nella sua semplificazione storico-giornalistica, fu un attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto 30 anni fa da Cosa Nostra e progettato dalla stessa organizzazione criminale tra il settembre e il dicembre 1991, nel corso di alcune riunioni della "Commissione interprovinciale" presieduta dal boss Salvatore Riina e nelle quali vennero individuati anche altri obiettivi da colpire.

Sabato 23 maggio 1992. Alle ore 17.57, nei pressi di Capaci (sul territorio dell'Isola delle Femmine in provincia di Palermo), un potente ordigno pari a 500 kg di titolo esplode sul tratto dell'autostrada A29, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta composto da 3 Fiat Croma. In quella di colore bianco vi era a bordo il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo (anche lei giudice).