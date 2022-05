Come presentarsi efficacemente per la promozione della propria azienda, a un colloquio o nel settore dell'accoglienza

L'importanza di Linkedin

Un profilo professionale su



I motivi? Sono più di 610 milioni gli iscritti da tutto il mondo, oltre 30 milioni le aziende e il tasso di iscrizione è di 2 nuovi membri ogni secondo.



Per costruire il proprio personal branding sulla piattaforma è importante raccontarsi dal punto di vista professionale, illustrare gli elementi differenzianti rispetto ai competitor e indicare quali sono le competenze più forti che si possiedono.



Lo stile è imprescindibile

Un altro elemento cui prestare particolare attenzione in fase di presentazione è il proprio stile e il modo di porsi.



La cura della propria immagine e dell'abbigliamento sono imprescindibili per fare da subito una buona impressione e instaurare una relazione di fiducia con l'interlocutore, esaminatore oppure cliente.



Con un dress code dal taglio classico e curato di norma non si sbaglia mai.



Ancora, il sorriso aperto e sincero e la semplicità sono due aspetti che non lasciano indifferenti.



I biglietti da visita: perchè sono da considerare

In una società in larga parte improntata sul digitale, potrebbe sorprendere la notevole importanza che riveste ancora oggi il biglietto da visita.



Invece, questo strumento è tuttora utile per diffondere e far conoscere il proprio brand e la propria figura professionale ed è un segno di riconoscimento che mostra quanto l'azienda e il professionista puntino alla valorizzazione di sé.



consente di distinguersi e di rimanere impressi: unici ed eleganti, aumentano infatti il prestigio di ogni attività e sono un mezzo comunicativo di alto impatto. Un profilo professionale su Linkedin è uno degli strumenti da tenere in grande considerazione sia come azienda sia come candidato.I motivi? Sono più di 610 milioni gli iscritti da tutto il mondo, oltre 30 milioni le aziende e il tasso di iscrizione è di 2 nuovi membri ogni secondo.Per costruire il proprio personal branding sulla piattaforma è importante raccontarsi dal punto di vista professionale, illustrare gli elementi differenzianti rispetto ai competitor e indicare quali sono le competenze più forti che si possiedono.Un altro elemento cui prestare particolare attenzione in fase di presentazione è il proprio stile e il modo di porsi.La cura della propria immagine e dell'abbigliamento sono imprescindibili per fare da subito una buona impressione e instaurare una relazione di fiducia con l'interlocutore, esaminatore oppure cliente.Con un dress code dal taglio classico e curato di norma non si sbaglia mai.Ancora, il sorriso aperto e sincero e la semplicità sono due aspetti che non lasciano indifferenti.In una società in larga parte improntata sul digitale, potrebbe sorprendere la notevole importanza che riveste ancora oggi il biglietto da visita.Invece, questo strumento è tuttora utile per diffondere e far conoscere il proprio brand e la propria figura professionale ed è un segno di riconoscimento che mostra quanto l'azienda e il professionista puntino alla valorizzazione di sé. Creare biglietti da visita con effetto rilievo consente di distinguersi e di rimanere impressi: unici ed eleganti, aumentano infatti il prestigio di ogni attività e sono un mezzo comunicativo di alto impatto.

In un contesto come quello attuale dove la concorrenza è aumentata a dismisura, diventa ancora più importante sapersi presentare in maniera efficace per catturare l'attenzione dell'interlocutore, suscitare interesse e riuscire, così, ad acquisire nuovi clienti, ottenere un posto di lavoro oppure far risaltare la propria attività rispetto alle altre.Sono davvero molte le possibilità per emergere: in questo articolo vogliamo concentrarci su tre aspetti chiave di cui tenere conto per riuscire a presentarsi efficacemente sia come azienda, sia come candidato a un colloquio oppure con i clienti nel settore dell'accoglienza.