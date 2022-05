Cremona: bimbo di 18 mesi cade dal balcone, è grave

Stando ai primi accertamenti, si è trattato di un incidente: il bambino, straniero, potrebbe essere precipitato dopo essersi sporto troppo dalla balaustra.

CREMONA - Il piccolo è precipitato dal balcone dell'appartamento in cui risiede a Cremona. Le sue condizioni sono ritenute gravi ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita dall'erba del giardino sottostante all'abitazione.Ad indagare sull'accaduto gli agenti della squadra mobile della Questura, che hanno eseguito i rilievi di legge con l'ausilio del personale della scientifica e raccolto le testimonianze dei famigliari del piccolo e di alcuni vicini.