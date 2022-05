Crollo in una palazzina nel Modenese: sei persone ferite di cui due bambini

Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato un pavimento al primo piano nell'immobile che si trova in via Cavarola. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco ed i Carabinieri. Uno dei feriti, portato con l'elisoccorso a Bologna, sarebbe in condizione più critiche degli altri.

