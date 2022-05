Calcio: la Juventus Primavera vince 5-2 in casa con la Spal".

Nel secondo tempo al 21’ Andrea Bonetti realizza la terza rete con una conclusione in diagonale. Al 35’ Leonardo Cerri segna il quarto gol con un tocco rasoterra. Al 39’ Antonio Fiori realizza la seconda rete della Spal con un pallonetto. Al 44’ il belga Samuel Mbangula segna il quinto gol dei bianconeri con un siluro da fuori area. La Juventus Primavera conclude il torneo al quinto posto con 57 punti e giocherà il primo turno dei Play Off Scudetto Martedì 24 Maggio alle 18 a Sassuolo con l’Atalanta.

- Nella trentaquattresima e ultima giornata della fase regolare del campionato Primavera la Juventus vince 5-2 a Vinovo con la Spal. Nel primo tempo al 10’ gli emiliani passano in vantaggio con il messicano Teun Wilke con una conclusione di destro. Al 36’ pareggia Angel Chibozo nato in Benin con un tocco al volo. Al 45’ i bianconeri passano in vantaggio con Angel Chibozo con una girata di sinistro.