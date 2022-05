Crollo sul ghiacciaio del Grand Combin: travolti 17 alpinisti, due morti

AOSTA - Sul massiccio montuoso al confine tra Italia e Svizzera alcuni seracchi sono crollati e hanno travolto un gruppo di scalatori a quota 3.400 metri. Due alpinisti sono morti. Tra i nove rimasti feriti, due sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.Le vittime sono una quarantenne francese e un sessantacinquenne spagnolo. Altri nove scalatori sono stati portati e ricoverati all'ospedale di Sion, due di loro sono in gravi condizioni.L'incidente è avvenuto verso le 6,20 a 3.400 metri di quota, nella zona chiamata 'Plateau du Déjeuner", lungo l'itinerario "Voie du Gardien". Ad intervenire sul posto sette elicotteri e una quarantina di tecnici del Soccorso.