Idee viaggio: le meraviglie dell'Indonesia

Organizzare un viaggio in Indonesia significa conoscere persone di diverse credenze e religioni, nonché scoprire luoghi tra i più affascinanti del mondo. Oltre ad essere il più grande arcipelago composto da circa 17.000 isole, offre un insieme di paesaggi che richiedono di essere immortalati in una foto. A tale proposito, ecco alcune idee di viaggio e utili informazioni sulle principali e imperdibili meraviglie dell'Indonesia.Ognuna delle isole indonesiane è un viaggio a sé e offre un'esperienza unica. La principale destinazione turistica del paese è Bali che combina perfettamente natura, cultura e benessere. L'isola tra l’altro da sola risponde alla domanda cosa visitare in Indonesia , poiché è la prima destinazione per il turismo balneare, grazie alle sue spiagge meravigliose e variegate che soddisfano tutte le esigenze e i desideri di diversi turisti. Si tratta inoltre di una delle mete turistiche più belle del mondo, e a prova di ciò basta recarsi sulle spiagge di Kuta e Sanur ossia le più famose di Bali. In questi contesti è possibile godersi il ​​sole, praticare tantissimi sport acquatici e socializzare con la gente del posto amichevole e accogliente. Tuttavia per vivere in un'atmosfera tranquilla, vale la pena considerare la spiaggia di Nusa Dua ossia la destinazione situata nella bellissima zona di Ubud e adatta per viaggi di nozze e per single.L'isola di Giava è la più popolata dell'Indonesia, e si estende da ovest a est per quasi mille chilometri. Raggiungerla con un volo interno e dopo aver stipulato assicurazione viaggio mondo , significa godersi il meglio e con il massimo relax. Le persone del resto scelgono questa isola soprattutto per scoprire una natura eccezionale con la sua foresta tropicale che si estende su oltre il 30% del territorio. Un viaggio all'isola di Giava è quindi un'avventura lontana dai preconcetti, una meta che consente di apprezzare la sorprendente diversità culturale e con paesaggi spettacolari. Per fare alcuni esempi si rimane senza fiato ammirando l'alba dalla cima dei vulcani Kawah Ijen e Monte Bromo, oppure restare stupiti dal patrimonio architettonico dei templi di Borobudur e Prambanan.Una delle zone più turistiche dell'Indonesia adatta a chi cerca una destinazione tranquilla, lontano dal caos e dalla frenesia della città è Puncak nota anche con l’appellativo di Green Mountain, ossia montagna verde situata tra Bandung e Bogor. Il motivo è legato al fatto che è possibile trovare diverse catene montuose che coprono fattorie con alte cime, giardini, prati e ripidi pendii che circondano i visitatori, regalandogli fresche brezze e facendoli sentire come in un angolo di paradiso. In alternativa, è possibile scoprire la cultura locale uscendo a passeggio nella verde città di montagna durante il fine settimana, e magari qualche giorno dopo spostarsi verso le località di Bogor e Cianjur che si trovano sulla stessa strada di montagna e che hanno anch’esse un fascino del tutto particolare.