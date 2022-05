Diagnostica medica: lunedì 16 maggio presentazione accordo Regione, Uniba e Uni Brescia

Interverranno il presidente della Regione Puglia, l’assessore alla Sanità, l’assessore allo Sviluppo economico, il Rettore dell’Università degli Studi di Bari, Stefano Bronzini, il Rettore dell’Università di Brescia, Maurizio Tira, e Luisa Torsi, docente ordinario di Chimica dell'Università di Bari.

BARI - Lunedì 16 maggio 2022, nella Sala di Jeso del Palazzo della Presidenza regionale (Lungomare Nazario Sauro, 33 - Bari) sarà presentato alla stampa l’accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Università di Bari e Università di Brescia, per la creazione di un CENTRO DI INNOVAZIONE SINGLE-MOLECULE DIGITAL ASSAY, come rete di collaborazione tra gli enti coinvolti per lo studio e la sperimentazione in Puglia di un tipo di tecnologia sensibile alla singola molecola in grado di rivoluzionare la diagnostica medica.