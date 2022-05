Curiosità baresi: la storia dell’Ospedale Consorziale

U spetale dò a Bare u chiamame u Consorziale, pú recovere ié nu uà tu non zà com’à da fà Quanne trase, ié nu paise ca remanne… scimunite, u reparte uà dacchià acchiminze a camenà Quanne po, tu, si arrevate arremanne pò m’becate, cu portire addà parlà non de fasce po’ passà Ci po’ o’uasse mitte u grasse tu de vite a come passe passe iosce, passe crà, fine a quanne sta u cambà Quanne u brote po’ a fernute e non buete chiù votà, tu non buete chiù passà acchemenzene le uà Trase po’ ind’ò reparte dà, si iesse pure matte, vite cudd dà, malate, po’! Cuddalde già operate Stà ci chiange e se lamende come a tante cilamedde, fine a quanne stà chiù megghie si ballate la tarandedde

Non de digghe l’imbrimire dà so tutte scacchiatiddi quanne u chiame ogni tante fasce la recchia du mercante La ’mbremera diplomata cu registe va sembe mane l’iniezione da và fa fino a quanne da dalzà Meno male ca le suore dà so tutte Buene core ci le fasce arrabbià non ze pote chiù parlà Quanne visite u Direttore vonne apprisse l’ dottore, la sfelate de le sante, come o venerdì a’ Sante Non parlame du mangià, tu’acchiminze a gastemà, Brote iosce e Brote crà Pe’ cambà uà da mangià Quanne tutte po’ ha fernute fasce u brindese alla salute si guarite e te ne và, “U spetale iè Passa uà”.