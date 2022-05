Dolcenera: online il video di “Spacecraft”

E' online il video di “Spacecraft”, il nuovo singolo di Dolcenera, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per K6DN Records – Universal.

Il video, diretto da Bendo, vuole rappresentare una corsa in automobile mentre l’urlo di una richiesta d’amore, accecante, non smette mai di risuonare. Bagnata dalla pioggia, Dolcenera è immersa in uno scenario in cui l’estetica urbana e oscura di un viaggio sull’asfalto si miscela in maniera sinergica ad un’eco d’ispirazione anni '80. Il ”viaggio interstellare” è un alone di luci scintillanti, che si sposano alla perfezione con la scura drammaticità che fa da contrasto. Immaginari onirici si alternano a flash e dettagli, in cui la luce scandisce e detta il tempo della dinamica di scena. Le immagini di Dolcenera mentre canta e balla sono immerse in un contesto che sintetizza visivamente elementi e concetti espressi nella canzone, amplificandoli e portandoli ad un livello visivo di grande intensità.

“Devo ringraziare la passione e l’entusiasmo di tantissime persone che hanno contribuito a dare alla canzone Spacecraft un’immagine cinematografica, onirica e iconica, così come l’avevamo elaborata insieme ai Bendo che hanno firmato la regia” racconta Dolcenera “C’è stata tanta creatività, concentrazione, esaltazione ma anche spirito di sacrificio per rendere il videoclip unico nel suo genere. Per me poi, si ripete nei miei videoclip il rito di sdemonizzazione della mia paura più grande, quella di morire assiderata nell’acqua fredda, e puntualmente mi sono ritrovata di notte sotto la pioggia a cantare e ballare accanto alla Delorean di ritorno al futuro”.

“Spacecraft” è il primo tassello del nuovo progetto discografico di Dolceneraprevisto per l'autunno e arriva in radio dopo il successo dei brani “Amaremare”, che l’ha portata ad essere testimonial permanente di Greenpeace e invitata alle iniziative di Greta Thunberg e “Nuovo giorno Nuova Luce” adattamento e reinterpretazione del brano “Feeling good” di Nina Simone e tema musicale della serie tv record di ascolti di Rai1 “Lea, un nuovo giorno”.

Manu, Dolcenera, ha anche realizzato un podcast, con la recente pubblicazione del secondo episodio, dal titolo “Una canzone, una storia - Psicografia di un’artista femminile”: un’analisi psico-filosofica di artiste femminili che hanno segnato la storia della musica, attraverso lo studio delle loro canzoni più rappresentative e delle vicende mai casuali della loro vita, con brani eseguiti al pianoforte e l’interpretazione finale della canzone titolo dell’episodio.

Dolcenera partecipa inoltre al nuovo talent musicale di Carlo Conti su Rai1 “The band”.