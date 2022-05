Draghi alla Casa Bianca: "Putin pensava di dividerci, ma ha fallito"

- Il presidente Usa: "Sei riuscito a unire Nato e Ue". 'Putin pensava di dividerci ma ha fallito' ha detto il premier italiano





WASHINGTON - Il presidente del Consiglioha incontrato alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti. Biden ha accolto il premier italiano nello studio Ovale. Tra i due leader si è tenuto circa un'ora e mezzo di colloquio."Putin pensava di dividerci, ha fallito": lo ha detto Draghi a colloquio con Joe Biden. La guerra in Ucraina porterà dei cambiamenti massicci in Europa. "C'è una cosa che appezzo di te, il tuo sforzo sin dall'inizio di aver unito la Nato e l'Ue e ci sei riuscito. Era difficile credere che andassero di pari passo, era più probabile che si dividessero ma tu sei riuscito a farle andare all'unisono": lo ha detto Joe Biden al premier Mario Draghi nello studio Ovale."Siamo uniti nel condannare l'invasione dell'Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell'aiutare l'Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky", ha detto il premier italiano a colloquio con Biden. "Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina le ha ulteriormente rafforzato l'unione". "In Italia e in Europa le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria. Le persone pensano che cosa possiamo fare per portare la pace", ha continuato Draghi."La cooperazione dell'Italia è fondamentale", ha detto Biden. "Un'Unione europea forte e' nell'interesse degli Usa", ha spiegato il presidente statunintense. L'Italia e gli Stati Uniti "hanno una lunga storia di legami condivisi", ha aggiunto il presidente americano sottolineando che negli Usa ci sono "tanti italo-americani fieri delle loro origini"."Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili", ha aggiunto il presidente del Consiglio.All'incontro tra il presidente americano Joe Biden e il premier Mario Draghi erano presenti, tra gli altri, per parte italiana l'ambasciatrice a Washington, il consigliere diplomatico, quello militare il generalee quello economico. Per parte americana la segretaria al Tesoro, la vice segretaria del dipartimento di Statoe la consigliera della Casa Bianca per gli affari europei