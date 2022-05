San Ferdinando di Puglia, arriva il grande show del Circo Paolo Orfei

Grandi sono le attrazioni acquatiche, sopratutto per i più piccoli, da Martin il pinguino, alle otarie oltre alle zebre e giraffe. Lo show circense si svolgerà in sicurezza nel pieno rispetto delle norme anti-covid. In programma i seguenti spettacoli: venerdi debutto ore 21,15; sabato ore 18 e 21,15; domenica ore 16,30 e 19 infine ultimo giorno lunedi 16 maggio alle ore 18.

E' arrivato a San Ferdinando di Puglia il grande Circo di Paolo Orfei, grandi spettacoli dal 13 al 16 maggio nei pressi dell'Area Mercatale. Il Circo Orfei della famiglia Martino- Bellucci rappresenta la novità assoluta nel panorama circense, presentando il circo acquatico, grande sucesso in questo tour 2021-2022.