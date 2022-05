Dramma a L'Aquila: auto finisce nel giardino di un asilo, un bimbo morto e 5 feriti

L'AQUILA - Dramma a l'Aquila dove un bimbo di 4 anni è morto, un altro della stessa età è grave e altri quattro risultano feriti. Questo per ora il bilancio dell'incidente alla scuola dell'infanzia 1 Maggio del capoluogo abruzzese. I bimbi hanno tra i tre e i cinque anni.Il bimbo ferito in modo grave è stato trasportato in elisoccorso in un ospedale a Roma e ora è in prognosi riservata. L'auto era di una mamma che era andata a prendere il figlio all'asilo lasciandone un altro a bordo della vettura parcheggiata in discesa.