TORINO - Davanti a 200 milioni di spettatori, i Kalush, con il brano Stefania, sono riusciti in un doppio intento: trionfare all'Eurovision Song Contest (spinti dal televoto che li ha portati dal quarto posto delle giurie fino in vetta) e tenere alta l'attenzione sul loro Paese. "Questa vittoria è per tutti gli ucraini. Slava Ukraini!", ha urlato il cantante Oleh Psjuk subito dopo l'annuncio della vittoria.