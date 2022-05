Fonti ucraine e occidentali al Nyt: "l soldati russi si ritirano da Kharkiv"

Si tratta della seconda battuta d'arresto dopo il ritiro da Kiev





Secondo i funzionari, il Cremlino dovrebbe probabilmente reindirizzare le truppe verso sud-est, dove starebbe rafforzando la propria presenza a Izium, città a due ore da Kiev, catturata un mese fa, alle porte del Donbass.

NEW YORK - Il quotidiano statunitense rivela, attraverso alcuni informatori, che le forze di Mosca si starebbero ritirando dalla città di Kharkiv. Nell'area è in atto una pesante controffensiva ucraina: per cercare di arginarla le truppe russe hanno fatto saltare tre ponti.