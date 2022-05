Galatone, aspettando la Sagra del Diavolo

Fino al 2019, La Sagra del Diavolo è diventato un appuntamento fisso dell’estate salentina crescendo negli anni. Tra gli ospiti delle prime otto edizioni Claudio Simonetti (Goblin), Aldo Tagliapietra (Le Orme), The Winstons, Giuda, Vincenzo Vasi e Valeria Sturba (Ooopopoiooo), Dome La Muerte, The Cyborgs, Giöbia, Giungla, La Batteria, Mokadelic, Pan Del Diavolo, Yawning Man, Muffx, Universal Sex Arena, Ananda Mida, Ponzio Pilates oltre a numerosi artisti locali, fotografi, performer e altri “insoliti personaggi” come Massimo Pasca, Daniele Coricciati, Giuseppe "iosonopipo" Palmisano, Fabrizio Fontana, Francesco Sambati, Gianle Lametà, Gianluca Gallo e numerosi altri che hanno animato un’atmosfera carica di zolfo e divertimento.

Info e prenotazioni:

Sabato 28 (ore 21 - ingresso gratuito - info e prenotazioni sagradeldiavolo@gmail.com - 3246257454) al Jungle Parco Raho di Nardò prosegue "Va' al Diavolo". Il contest, organizzato dal Collettivo Sbam, è dedicato a band emergenti che propongono musica originale, nell'ottica di promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione di nuove realtà. Nel quarto appuntamento Gardena, Renato Vaglio, 4lementi e Koffee Grove si sfideranno per conquistare la possibilità di esibirsi sul palco della nona edizione della Sagra del Diavolo. A votare saranno il pubblico e una giuria di qualità.

LECCE - Venerdì 27 e sabato 28 maggio doppio appuntamento in attesa della nona edizione della Sagra del Diavolo, che dopo due anni di stop tornerà il 19 e 20 agosto. Venerdì 27 (ore 21 - ingresso gratuito - info e prenotazioni sagradeldiavolo@gmail.com - 3807953637) nella New Trattoria da Santino a Galatone, il Collettivo Sbam, coordinato da Luigi Bruno, chitarrista, cantante, frontman dei Muffx, fondatore della Ill Sun Records e ideatore della Sagra del Diavolo, inaugura il nuovo format “Scricchiolii”. Ospiti della prima tappa itinerante saranno Claudio “Cavallo” Giagnotti con il nuovo progetto Elettro Mascarimiri affiancato proprio da Luigi Bruno. “Elettro Mascarimirì - Music for Dancing” nasce con l’idea di ridare voglia alla danza intesa come liberazione di anima e corpo.