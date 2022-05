Gazprom: "Schema pagamenti non viola sanzioni Ue"

MOSCA - In una nota diffusa ai suoi clienti europei, la multinazionale russa ha affermato che i chiarimenti pubblicati dal Cremlino il 4 maggio scorso sul nuovo schema di pagamenti per il gas russo, mostrano che utilizzarlo non viola le sanzioni imposte dall’Ue contro Mosca. A riportarlo l’agenzia Usa Bloomberg, che dice di aver visionato la lettera inviata per rassicurare i clienti Ue.Secondo Gazprom, l’ordinanza del Cremlino assicura la trasparenza dei flussi di cassa dagli acquirenti stranieri ed esclude la possibilità che qualunque “terza parte” venga coinvolta nelle transazioni. Questo sarebbe un riferimento al fatto che la Banca centrale russa, che è coinvolta dalle sanzioni, non parteciperebbe direttamente alle transazioni di pagamento sul gas.E la governatrice, continua l’agenzia Usa, sempre al fine di rassicurare alcuni rilievi sollevati dall’Ue, ha precisato che il meccanismo limita a due giorni lavorativi il tempo di conversione dei pagamenti.