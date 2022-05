Happy Casa Brindisi: Nick Perkins terzo nella classifica dei realizzatori di A/1

(via Happy Casa fb)

Nick Perkins dell’ Happy Casa Brindisi ha concluso la fase regolare di A/1 di basket maschile al terzo posto nella classifica dei migliori realizzatori con 17,5 punti e 6, 5 rimbalzi ottenuti. Ha subito 5 falli di media in ogni partita. E’ stato preceduto da Amedeo Della Valle del Brescia secondo con 18, 5 punti e da Cinciarini dell’Olimpia Milano primo con 23,5 punti.

Perkins ha un contratto che scade con la squadra pugliese il 30 Giugno 2023 e dovrebbe restare a Brindisi nella prossima stagione. Ma nel contratto ci sarebbe una clausola per la quale se ci fosse una richiesta da una squadra di A/1 di basket maschile che disputa una Coppa Europea, l’americano Perkins in questo caso potrà scegliere se andare o no via da Brindisi.