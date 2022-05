Play Out Serie B: il Cosenza si salva, il Vicenza retrocede in C

(via Cosenza Calcio fb)





Nel secondo tempo al 1’ i calabresi passano in vantaggio con Larrivey con un tocco di sinistro su cross di Liotti. Al 22’ raddoppia Larrivey su rigore concesso per un fallo di mano di Brosco. Successo importante per il Cosenza che rimane in Serie B. Il Vicenza retrocede in Serie C dopo due anni. Nell’andata vinsero i veneti 1-0 al “Menti”.

- Nel ritorno dei Play Out di Serie B il Cosenza vince 2-0 al “San Vito-Luigi Marulla” con il Vicenza e si salva. Nel primo tempo all’8’ Ranocchia dei veneti non concretizza una buona occasione. Al 15’ Di Pardo dei calabresi va vicino al gol. Al 27’ Diaw di testa non riesce a schiacciare in rete. Al 35’ Florenzi del Cosenza con una conclusione al volo non inquadra la porta.