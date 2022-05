Francavilla Fontana: estesa la soglia di rateizzazione del canone unico mercatale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L'Amministrazione Comunale ha esteso la possibilità di rateizzazione del canone unico mercatale a tutti gli operatori che devono corrispondere una somma superiore a 250,00 euro. - L'Amministrazione Comunale ha esteso la possibilità di rateizzazione del canone unico mercatale a tutti gli operatori che devono corrispondere una somma superiore a 250,00 euro.





La misura, che amplia per quest’anno la soglia prevista dal Regolamento, è stata adottata per venire incontro alle difficoltà degli operatori che hanno subito le conseguenze della pandemia.

"D’intesa con il Sindaco e l’Assessora Antonella Iurlaro – spiega l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – abbiamo voluto cercare un modo per sostenere gli operatori in difficoltà. Pertanto, eccezionalmente, il canone unico potrà essere rateizzato per importi superiori ai 250 euro".

Gli operatori interessati ad accedere alla rateizzazione dovranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi.