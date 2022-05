Roland Garros: Jannik Sinner e Camila Giorgi volano agli ottavi

(via Roland Garros fb)





Tra le donne nel terzo turno Camila Giorgi vince 4-6 6-1 6-0 con la bielorussa Aryna Sabalenka e si qualifica per gli ottavi di finale. L’americana Jessica Pegula supera 6-1 7-6 la slovena Tamara Zidansek. La russa Veronika Kudermetova prevale con la spagnola Paula Badosa per il ritiro per l’infortunio della Badosa nel secondo set sul 2-1 per la Kudermetova dopo che la Kudermetova vince 6-3 il primo set. La polacca Iga Swiatek si impone 6-3 7-5 con la montenegrina Danka Kovinic.

Nel terzo turno del torneo del Roland Garros di tennis Jannik Sinner vince 6-3 7-6 6-3 con l’americano MacKenzie Mc Donald e si qualifica per gli ottavi di finale. Lorenzo Sonego eliminato 6-2 6-7 1-6 6-4 6-3 dal norvegese Casper Ruud. Il croato Marin Cilic supera 6-0 6-3 6-2 il francese Gilles Simon. Il russo Daniil Medvedev prevale 6-2 6-4 6-2 con il serbo Miomir Kecmanovic. L’altro russo Andrey Rublev si impone 6-4 3-6 6-2 7-6 con il cileno Cristian Garin.