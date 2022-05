Il Genoa batte la Juve e spera ancora nella salvezza

(via Genoa CFC)





Nei minuti di recupero Morata taglia tutto il campo per servire un pallone che Kean dovrebbe spingere in porta, ma incredibilmente sbaglia calciando fuori. E' così che la regola non scritta del calcio 'gol sbagliato, gol segnato' prende vita al 96' con il calcio di rigore che Sozza fischia a favore dei padroni di casa, per il tocco di De Sciglio su Yeboah. Dal dischetto capitan Criscito non sbaglia e realizza il 2-1 che dà ancora speranza di salvezza ai rossoblu.

Il Genoa compie un'impresa al Marassi contro la Juventus, vincendo 2-1 in rimonta. Dopo un primo tempo soporifero in cui la partita si sblocca nella ripresa con Dybala che al 48' è bravo a battere Sirigu sul secondo palo. La reazione all'inaspettato pareggio del grifone arriva sul finale di partita: è l'87' quando Gudmundsson, su assist di Amiri, infila Szczesny in uscita per l'1-1.