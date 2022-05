Serie B: il Lecce vince 1-0 al Via del Mare col Pordenone e vola in Serie A

Nel secondo tempo al 1’ i salentini passano in vantaggio con Majer di testa su cross di Di Mariano. Terza rete in Serie B per il centrocampista sloveno dei salentini. All’8’ Coda sfiora il raddoppio. Il Lecce ritorna in Serie A dopo tre anni. Decima promozione nella massima serie nella storia dei salentini. Il Lecce conclude il campionato di Serie B primo con 71 punti.

- Il Lecce vince 1-0 al “Via del Mare” con il Pordenone ed è promosso in Serie A. Nel primo tempo al 4’ Coda dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 6’ Butic dei friulani va vicino al gol. All’8’ Strefezza del Lecce con una conclusione di destro colpisce il palo. Al 10’ Di Mariano dei giallorossi pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta.