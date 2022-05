Il Monza vince 4-3 a Pisa e vola in Serie A

(via Ac Monza fb)





Nel secondo tempo al 34’ i lombardi pareggiano con Gytkjaer con una conclusione in diagonale. Al 45’ il Pisa ritorna in vantaggio con Mastinu con un tocco al volo da trenta metri. Necessari i tempi supplementari perché all’andata il Monza vinse 2-1 all’ “U-Power Stadium”. Nel primo tempo supplementare al 6’ i brianzoli pareggiano con Marrone di testa. All’11’ Gytkjaer con una girata di destro realizza la rete decisiva per i lombardi. Successo importante e meritato per il Monza.

Nel ritorno della finale dei Play Off di Serie B il Monza vince 4-3 dopo i tempi supplementari all’ “Arena Garibaldi” con il Pisa ed è promosso in Serie A per la prima volta nella storia. Nel primo tempo al 1’ i toscani passano in vantaggio con Torregrossa con un tocco al volo su cross di Beruatto. Al 9’ raddoppiano con Hermannssonn di testa. Al 20’ i lombardi accorciano le distanze con Machin con una conclusione da fuori area. Al 30’ Marrone del Monza non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 43’ Mota Carvalho dei brianzoli va vicino al gol.