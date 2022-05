Immobiliare a Roma: le tendenze del 2022

2022, da Prati ai Parioli 5200 euro al mq

Ecco i quartieri con prezzi stabili

Calano i prezzi al Centro

Giù Testaccio, Trastevere e nel centro storico, su Casal Palocco e Infernetto, oltre a Casalotti. Secondo le previsioni relative all'andamento dei prezzi degli appartamenti nel 2022, i romani preferiranno le periferie più verdi e tranquille al cuore della città, ricca di monumenti ma molto più caotica.Nella Capitale, in generale, l'aumento previsto è dello 0,3%. Ma in alcune zone, vedremo, si sfiora il +10%, visto che "il mattone si è dimostrato resiliente", commenta Carlo Giordano, l'amministratore del portale frequentato quotidianamente da chi cerca un appartamento. Secondo l'esperto, "la nuova centralità della casa", soprattutto dopo la pandemia, "ha dato un grande impulso al mercato e le proiezioni confermano che questo trend proseguirà per tutto il 2022".Sulla piattaforma tecnologica Casavo , che opera dal 2017 nel settore immobiliare e il cui modello di business si basa sul modello dell'Instant Buying, è possibile visionare una vasta scelta di appartamenti per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche nella Città Eterna.Più centralmente, invece, continuano a crescere i prezzi di Prati, Borgo, Mazzini e Delle Vittorie, dove nel 2022 spenderanno oltre 5200 euro al mq, e quelli di Parioli e Flaminio: qui superano i 5600 euro. Bene Appio Latino e Colli Albani con +1,5%, così come Cinecittà e Quadraro: quello che fa la differenza, in queste zone, è la metropolitana “vicino a casa”.Stabili, con un incremento inferiore all'1%, Battistini e Torrevecchia, Olgiata e Giustiniana, San Lorenzo, Casal Bertone e Pigneto, ma anche Corso Francia, Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio.Crescita solo del +0,5% per le quotazioni di Acilia, Casal Bernocchi, Centro Giano, Dragona, Malafede, Vitinia, dove lo sprint è di gran lunga inferiore al vicino Casal Palocco. Un aumento quasi impercettibile anche a Portuense, Marconi, San Paolo, Gregorio VII, Baldo degli Ubaldi, Eur, Torrino, Tintoretto e anche a Monteverde, Gianicolense, Colli Portuensi e Casaletto dove i prezzi restano però abbastanza alti: 3.893 euro al metro quadro .Potrebbe quindi essere l'occasione perfetta per un investimento . Certo, nel 2022 le case continueranno a costare oltre 7mila euro al metro quadro, ma comunque il 2,5% in meno rispetto al 2021. Una cifra che comincia a pesare sulla dimensione medio-grande complessiva. Buoni affari anche a Termini e Repubblica, dove il calo è del 2,6%, mentre a Testaccio e Trastevere è addirittura del 3,4%: qui una casa passa da 5389 euro al mq a 5207.In netto calo anche Garbatella (-1,8%), Bologna e Policlinico (-1,5%), Re di Roma e San Giovanni (-1,2%), Aventino, San Saba e Caracalla (-1,2%) dove il prezzo al mq sarà di 6.472 euro circa.