Kherson assume fuso orario Russia

La Regione di Kherson, passata completamente in mano russa, ha chiuso i propri confini con il resto dell'Ucraina assumendo il fuso orario di Mosca. Il capo militare-civile della regione, Kirill Stremousov, ha invitato la cittadinanza di non lasciare l'ormai territorio russo per andare in Ucraina: "Il confine è stato ora chiuso per ragioni di sicurezza. Sconsigliamo qualunque viaggio verso l’Ucraina, qualunque sia la motivazione. Attraversare il confine dalle regioni di Mykolaiv e Dnipropetrovsk è molto pericoloso, visti i bombardamenti sistematici dei militanti ucraini. Dopo l’ultimo bombardamento, i civili finiti nella zona cuscinetto sono morti. Pertanto, non consigliamo di recarsi in Ucraina, ci sono molte testimonianze secondo cui uomini scompaiono e vengono immediatamente portati nell’esercito come carne da cannone”.