Ucraina, Meloni: "Salvini a Mosca? No crepe in Occidente"

(Agenzia Vista) Taranto, 28 maggio 2022 - "Immagino che se Salvini andrà in Russia, credo che ne parlerà col Governo di cui fa parte. Non ho i contorni di questa decisione. Noi però abbiamo bisogno di una postura solida e che non ci siano crepe nell'Occidente". Lo ha dichiarato oggi a Forum in Masseria, a Manduria (Taranto), la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa.